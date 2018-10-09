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Египет требует выслать одного из самых опасных террористов из Ливии

Политика

Правительство Египта потребовало выслать одного из самых опасных террористов из Ливии

Каир, 9 октября 2018, 18:35 — REGNUM  8 октября правительство Египта потребовало от Ливии выслать одного из самых опасных террористов, гражданина Египта Хишама аль-Шамави, который был арестован накануне. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, аль-Ашмави в прошлом являлся военным специального подразделения Египта, которого впоследствии заподозрили в участии в террористической деятельности.

Власти Египта заявляют о том, что аль-Ашмави возглавлял египетскую исламистскую группировку «Ансар аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в октябре 2017 года устроила засаду в Западной Сахаре против египетских сил безопасности, в ходе которой погибли десятки офицеров.

Источник добавляет, что Вооруженные силы Ливии на своей официальной странице в интернете разместили фотографию террориста, где он запечатлен с многочисленными ранами.

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Зарубежная хроника
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