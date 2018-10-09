Премьер Ливии пытается установить контроль над вооруженными группировками

Триполи, , 20:19 — REGNUM Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж, поддерживаемый США, произвел перестановки в кабинете министров. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди причин смены некоторых министров называют намерение заручиться большей поддержкой населения и установить контроль над вооруженными группировками, обеспечив безопасность внутри страны.

Источник добавляет, что Триполи, столица Ливии, находится в эпицентре столкновений вооруженных отрядов, воюющих за получение доступа к власти и государственному бюджету, с 2011 года, когда пал режим Муаммара Каддафи.

В ходе перестановки в кабинете министров был смещен министр внутренних дел, и на его место назначен Фаси Али Башагха, житель города Мисрата, находящегося на западе Ливии, и имеющий тесные связи с некоторыми вооруженными группировками, которые ранее воевали в районе Триполи.