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Премьер Ливии пытается установить контроль над вооруженными группировками

Политика

Премьер-министр Ливии намеревается заручиться поддержкой населения и обеспечить усиленный контроль над вооруженными группировками, инициировав перестановку в кабинете министров

Триполи, 9 октября 2018, 20:19 — REGNUM  Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж, поддерживаемый США, произвел перестановки в кабинете министров. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди причин смены некоторых министров называют намерение заручиться большей поддержкой населения и установить контроль над вооруженными группировками, обеспечив безопасность внутри страны.

Источник добавляет, что Триполи, столица Ливии, находится в эпицентре столкновений вооруженных отрядов, воюющих за получение доступа к власти и государственному бюджету, с 2011 года, когда пал режим Муаммара Каддафи.

В ходе перестановки в кабинете министров был смещен министр внутренних дел, и на его место назначен Фаси Али Башагха, житель города Мисрата, находящегося на западе Ливии, и имеющий тесные связи с некоторыми вооруженными группировками, которые ранее воевали в районе Триполи.

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Зарубежная хроника
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