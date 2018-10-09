Трамп подтвердил, что отправляет постпреда США при ООН Хейли в отставку

Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Никки Хейли уходит в отставку. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает Reuters и телеканал NBC.

Сообщается, что Трамп во время встречи с Хейли в Овальном кабинете сказал ей, что в конце 2018 года он отправил её в отставку. При этом Трамп подчеркнул, что Хейли является для него очень особенным сотрудником.

Причина ухода Хейли не сообщается. Покинет ли она команду Трампа совсем или пойдёт на повышение пока не известно.

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