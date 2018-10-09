Глава македонского МИДа: парламент должен исполнить волю народа

Скопье, , 19:09 — REGNUM 8 октября министр иностранных дел Македонии Никола Димитров на дебатах «Двусторонние переговоры на Балканах: региональное воздействие на двусторонние конфликты» заявил, что «парламент должен решить, будет ли он следовать воле народа».

«Явка на референдум составила приблизительно 37% и, несмотря на то, что согласно Избирательному кодексу предусмотрен ценз, все-таки 609 тысяч граждан или 91% сказали «да». Это большинство — и они хотят, чтобы Македония шла путем прогресса, одобрила соглашение с Грецией и чтобы мы вступили в НАТО и начали переговоры с ЕС. Реальность такова, что мы не можем избежать противостояния по вопросу о наименовании на пути в НАТО и ЕС. Парламент должен решить, будет ли он следовать воле народа. Это ключ. Если мы хотим двигаться вперед, то мы должны использовать этот ключ», — передает косовское новостное агентство «Бота Сот».

Среди прочего Димитров отметил, что досрочные парламентские выборы остаются крайним средством.