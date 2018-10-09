Ребёнок получил ранения под Луганском в результате обстрела ВСУ

Луганск, , 17:54 — REGNUM В Луганской Народной Республике ребёнок получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 9 октября сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«В результате обстрела вооружёнными силами Украины населённого пункта Золотое-5 ранение от разорвавшейся мины получил девятилетний мальчик», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл в минувшую субботу, 6 октября. Ребёнок получил осколочное ранение в голову.

Как сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, за последние сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории республики более 140 боеприпасов.