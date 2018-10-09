«Единая Македония» требует от премьера денонсации соглашения с Грецией

Скопье, , 18:33 — REGNUM 8 октября партия «Единая Македония» опубликовала заявление, в котором она призвала премьер-министра Македонии Зорана Заева аннулировать соглашение с Грецией. Об этом сообщает косовское новостное агентство «Бота Сот».

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность возможностью того, что Социально-демократический союз Македонии и Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство снова опозорят наше государство перед демократическими странами, представляя нас как незрелую демократию, где выборы не могут пройти без международного контроля», говорится в заявлении «Единой Македонии».

Они также добавили, что для партии «Единая Македония» и македонского народа то, что две трети населения станы не пришли на референдум о конституционных изменениях не оставляет места для сомнений о пути выхода из кризиса.

«Объявив о новых выборах Зоран Заев получит возможность провести открытую кампанию в поддержку соглашения Грецией, чтобы народ смог выбирать на основании открытых предложений принимая во внимание то, что на предыдущих выборах Заев обманул народ, поскольку не обещал, что в случае победы будет активно содействовать изменению названия, идентичности, истории и традиции македонского народа», заявляют представители «Единой Македонии».

«Действительно, пришла очередь Зорана Заева. Если он искренний человек и не обманывает, он должен аннулировать соглашение с Грецией и мы встретимся с народом на выборах», — говорится в заявлении партии.