Руководителей минобороны Украины и генштаба ВСУ вызвали «на ковёр»

Киев, , 18:00 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак и глава генерального штаба Виктор Муженко должны публично отчитаться перед Верховной радой по поводу ЧП на складах с боеприпасами в Черниговской области, заявил руководитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сергей Пашинский 9 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Пашинский отметил, что ранее он давал рекомендации касательно охраны боеприпасов, однако его советы были проигнорированы, что и стало причиной нового ЧП.

«Поэтому сегодня министерство обороны должно не факт-чекингом фоток заниматься, а честно отчитываться перед людьми о том, почему сегодняшние взрывы и потеря боеприпасов стали возможны, кто ответил за предыдущие диверсии и какие меры из определённых СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — ИА REGNUM ) были внедрены», — отметил Пашинский.

Напомним, в ночь на 9 октября на военном складе возле города Ичня Черниговской области произошёл взрыв и начался пожар.

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Отметим, в октябре 2017 года военная прокуратура Центрального региона Украины выявила многочисленные нарушения во время обустройства арсенала боеприпасов.