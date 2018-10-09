«Единая Россия» берет на контроль проблемы энергопотребления

Москва, , 17:43 — REGNUM Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в течение ноября проведет общественный мониторинг энергопотребления во всех регионах страны. Итоги будут подведены в конце ноября и направлены в Министерство энергетики РФ с указанием реальных объемов потребления электроэнергии в регионах для возможной коррекции социальной нормы. Об этом журналистам заявил исполнительный директор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, социальные нормы обсуждаются ещё с 2012 года.

«Тогда предлагались очень низкие пороги этой социальной нормы: 50−100 киловатт на человека. И несколько регионов попытались провести пилотный проект: воплотить подобные нормы в жизнь, но они оказались нежизнеспособны. Сейчас со стороны правительства предлагается иная схема: от 300 кВт/час. И она не для человека, а для домохозяйства», — отметил Александр Козлов.

По его мнению, всё подробности ситуации должны обязательно обсуждаться, поскольку различия между регионами слишком велики.

«На потребление влияют и климатические особенности, и расположение региона, и его статус, очевидно, что мегаполис потребляет намного больше села, и ещё ряд факторов. Возможно, здесь стоит дать право субъектам самим устанавливать норму, исходя из их специфики. Цифра в 300 кВт/час — не окончательная», — отметил Александр Козлов.

«Нельзя забывать, что помимо квартир в многоквартирных домах, электричество используется и для обогрева дач, жилых домов, там, конечно, другие параметры. Поэтому ранжирование потребления требует тщательной, серьёзной проработки. Тут надо собрать по максимуму данные», — резюмировал исполнительный директор «Школы грамотного потребителя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ.

Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты, — партийный проект призван дать ответы на эти и многие другие вопросы.