«Юнус-Бек Евкуров всегда на стороне правды» — член ОП РФ Дмитрий Носов

Москва, , 17:33 — REGNUM В сентябре состоялось подписание соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией. Раньше, после разделения Чечено-Ингушской АССР на два субъекта, между ними не была установлена точная граница. По нынешнему документу, обе республики уступили друг другу 1890 га каждая. Сделано это было для того, чтобы выровнять границу.

Однако, как ранее сообщало ИА РЕ, не все жители Ингушетии встретили это решение с пониманием, многим показалось, что Ингушетию при определении границ обделили. Несогласные вышли на площадь 4 октября и намерены стоять до тех пор, пока вопрос о границе не будет решен справедливо.

«Я не понаслышке знаю и в живую видел, с какими уважением относятся к Герою России Юнус-Беку Евкурову. И я считаю, это мое мнение, что Евкуров, который не раз смотрел смерти в глаза, никогда бы не поддался какому-то давлению и не пошел против своего народа. Он всегда на стороне правды. Если такое соглашение было подписано, значит, для этого были основания и справедливость, иначе этого бы не случилось», — прокомментировал ситуацию известный спортсмен и политик, член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссиейДмитрий Носов.

«Та ситуация с митингом, которую мы видим сегодня в республике, это стандартная схема, которую мерзавцы и негодяи во всех регионах России часто используют в личных интересах, чтобы самим прийти к власти, дорваться до кормушки. У них есть деньги и возможности с помощью соцсетей и определенных технологий запудривать мозги людям», — подчеркнул Дмитрий Носов.

«Они ходят, в лицо улыбаются, а подпольно строят козни, критикуют всё подряд, лишь бы испортить образ человека и заполучить должность. При этом они это делают, совершенно не вникая, не стараясь разобраться в реальном положении дел. Такую ситуацию я наблюдал практически во всех регионах, где я был», — рассказал член ОП РФ.

«Но здесь, на Кавказе, ситуация гораздо тоньше. Во-первых, Кавказ всегда был взрывоопасным местом для нашей страны, во-вторых, такие люди, которые преследуют свои личные корыстные интересы, на самом деле могут запустить очень страшные механизмы, и они даже об этом не догадываются», — особо отметил общественный деятель.

«Призываю всех не поддаваться эмоциям — этого ждут наши внешние враги — и детально хладнокровно разобраться в ситуации. Также считаю, что сейчас ни в коем случае нельзя закручивать никаких гаек, должна быть свобода слова, но должна быть и ответственность. Любой человек может высказаться, пожалуйста, но он должен всегда нести ответственность за свои слова и поступки. Народ Ингушетии должен знать правду, обладать правильной информацией и ни в коем случае никому позволят собой пользоваться и манипулировать», — завершил свой комментарий Дмитрий Носов.

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