СМИ: Ле Пен и Сальвини встречались у штаб-квартиры компартии не просто так

Рим, , 17:33 — REGNUM Место встречи вице-премьера Италии Маттео Сальвини и лидера французского «Национального согласия» Марин Ле Пен не было случайным, пишут обозреватели Affari Italiani во вторник, 9 октября.

Встреча Ле Пен и Сальвини прошла 8 октября в Риме в одном их зданий на улице Темных лавок, прямо напротив бывшей штаб-квартиры коммунистической партии.

Создавая новое движение, которое должно объединить сторонников национальных суверенитетов в Европе, Ле Пен и Сальвини будут претендовать в том числе и на «наследие левых»: политические партии левого спектра в Европе в последние годы утратили какую-либо связь с социализмом и стали партиями банкиров, отмечают авторы.

Как сообщалось ранее, Сальвини и Ле Пен обсудили перспективы сотрудничества на выборах в Европарламент в мае 2019 году. Ранее Сальвини обсуждал тот же вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Хозяином встреч в обоих случаях был итальянский вице-премьер.

«Фронт свободы» (такого рабочее название объединения сторонников суверенитетов) не будет выдвигать общего списка на выборах в Европарламент, но политические силы, выступающие за «революцию здравого смысла», намерены координировать усилия, а в случае успеха выдвинуть общего кандидата на пост главы Еврокомиссии.

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