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СМИ узнали об отставке Никки Хейли с должности постпреда США при ООН

Политика

Глава Белого дома уже принял отставку Никки Хейли, сообщают источники

СМИ узнали об отставке Никки Хейли с должности постпреда США при ООН
Chema ^^
Отставка

Вашингтон, 9 октября 2018, 17:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Об этом 9 октября сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, Хейли обсуждала свою отставку с Трампом на минувшей неделе во время посещения Белого дома. Отмечается также, что её решение «застало врасплох ряд высокопоставленных лиц в администрации Трампа, ответственных за внешнюю политику». Других подробностей в сообщении не приводится.

Белый дом пока никак не прокомментировал данную информацию. Вместе с тем сегодня утром пресс-секретарь Сара Сандерс анонсировала открытую для журналистов встречу Дональда Трампа и Никки Хейли в Овальном кабинете.

Напомним, Никки Хейли занимает должность посла США в ООН с января 2017 года. Ранее, с 2011 по 2017 год, член Республиканской партии Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина.

Читайте развитие сюжета: Трамп подтвердил, что отправляет постпреда США при ООН Хейли в отставку

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