Путин заявил о намерении встретиться с президентом Египта

Ставрополь, , 17:27 — REGNUM В ближайшее время должен состояться визит в Россию президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, заявил 9 октября журналистам президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава российского государства сообщил сотрудникам ставропольского сельхозпредприятия «Рассвет», заявив, что намерен угостить египетского президента выращенными ими яблоками.

«У меня в гостях скоро будет президент Египта, давайте-ка угостим его вашими яблочками», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент России поручил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву познакомить коллег из ОАЭ и Саудовской Аравии с достижениями российского сельского хозяйства и заняться вопросами экспорта сельхозпродукции в эти страны.

«У нас, слава богу, с ними добрые очень отношения», — добавил при этом Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент и правительство Египта расширяют сотрудничество с Россией на фоне борьбы с исламистскими террористическими группировками в Северной Африке и на Ближнем Востоке.