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Путин заявил о намерении встретиться с президентом Египта

Политика

Президент России собирается угостить Абдель Фаттаха ас-Сиси ставропольскими яблоками

Ставрополь, 9 октября 2018, 17:27 — REGNUM  В ближайшее время должен состояться визит в Россию президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, заявил 9 октября журналистам президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава российского государства сообщил сотрудникам ставропольского сельхозпредприятия «Рассвет», заявив, что намерен угостить египетского президента выращенными ими яблоками.

«У меня в гостях скоро будет президент Египта, давайте-ка угостим его вашими яблочками», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент России поручил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву познакомить коллег из ОАЭ и Саудовской Аравии с достижениями российского сельского хозяйства и заняться вопросами экспорта сельхозпродукции в эти страны.

«У нас, слава богу, с ними добрые очень отношения», — добавил при этом Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент и правительство Египта расширяют сотрудничество с Россией на фоне борьбы с исламистскими террористическими группировками в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

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Внешняя политика России
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