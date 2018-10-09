Вторник, 9 Октября 2018 года
17:58:24 МСК

Путин намерен угостить ставропольскими яблоками президента Египта

Политика

Глава РФ рассказал, что планирует встретиться с египетским коллегой в ближайшее время

Путин намерен угостить ставропольскими яблоками президента Египта
Иллюстрация: Kremlin.ru
Путин в Ставропольском крае

Ставрополь, 9 октября 2018, 17:20 — REGNUM  Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время провести встречу с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. Об этом глава РФ сообщил в ходе визита в Ставропольский край.

«У меня в гостях скоро будет президент Египта, давайте-ка угостим его вашими яблочками», — цитируют слова Путина во время его встречи с сотрудниками предприятия «Рассвет» РИА Новости.

«Вам дадим и яблочки, и саженцы, чтобы вы их угостили. Мы поможем в этом направлении», — пообещал глава предприятия Марат Галеев.

Президент также посоветовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву ознакомить с успехами российских аграриев коллег в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Марат Галеев рассказал главе государства, что предприятие намерено поставлять продукцию на ближневосточный рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 октября, президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Ставропольском крае. В поездке также участвует председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В планах — проведение совещания по вопросам развития сельского хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин посмотрел, как растут ставропольские яблоки

Читайте развитие сюжета: Нефтяные компании не должны злоупотреблять: Путин о ценах на ГСМ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить