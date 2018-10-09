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В Сирии ратифицировано соглашение о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией

Политика

Парламент Сирийской Арабской Республики утвердил законопроект по данному вопросу

Дамаск, 9 октября 2018, 17:01 — REGNUM  Сирийский парламент ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве САР с Республикой Южная Осетия, сообщается 9 октября на странице парламента Сирии в Facebook.

Договор о дружбе и сотрудничестве был подписан в Дамаске 23 июля 2018 года президентом Сирии Башаром Асадом и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Теперь законопроект о его ратификации одобрен сирийским парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали документ об установлении дипломатических отношений. Россия признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года после отражения военной агрессии Грузии.

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