Октай Асадов: Мы готовы изменить свое отношение к армянам

Станислав Тарасов, , 16:40 — REGNUM

В турецкой Анталье проходит Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Делегацию Азербайджана возглавляет председатель Милли Меджлиса Октай Асадов. И вот, что он рассказал в интервью нашему агентству.

: Октай-мюалим, как вы оцениваете значимость таких форумов, как Совещание спикеров парламентов стран Евразии? Какие перспективы вы видите?

Безусловно, хорошо оцениваю и вижу перспективы. Мы только нащупываем новые формы сотрудничества, присматриваемся друг к другу. Конечно, сейчас мы переходим на обсуждение политических проблем, говорим об экономике и безопасности, все это нас затрагивает. В каждой из стран нашего континента это имеет свое законодательное оформление. Дело в унификации ряда законов, с этой инициативой выступила Россия и Южная Корея.

: Вы придерживаетесь различных позиций с армянской стороной по ряду проблем. И я не могу не спросить вас о нагорно-карабахском урегулировании. Что с ним?

Ну, мы с моим армянским коллегой повторили известные и ранее озвучивавшиеся тезисы. Азербайджан никогда не уступит свои земли, Карабах должен быть в составе нашей республики. Вместе с тем, мы готовы предоставить народу Карабаха статус самой высокой автономии.

: Вы все же считаете возможным совместное проживание армян и азербайджанцев? Неужели вся проблема упирается только в землю?

Проблема земли есть. Однако если только мы принципиально определимся на определенных позициях, признании территориальной целостности Азербайджана, мы, конечно, изменим свое отношение к армянам, будем сотрудничать. Все-таки мы с ними исторически жили всегда мирно. У нас есть варианты возможного сотрудничества, но если только армянская сторона изменит свои позиции.

: Позвольте в заключение спросить вас о российско-азербайджанских отношений. Как они?

Вы знаете, что мы сегодня встречались с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным. Мы говорили, как старые друзья. У нас нет споров и проблем. Тем более что сейчас отношения между нашими странами находятся на подъеме, резко растет товарооборот. И вообще скажу вам так: меня российская сторона не беспокоит, у нас присутствует позитивный тренд, позитивное развитие. Безусловно, мы будем поддерживать все инициативы Володина в деле расширения межпарламентского сотрудничества.

Анталья