Владимир Путин посмотрел, как растут ставропольские яблоки

Ставрополь, , 16:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин вместе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым совершил рабочую поездку по Ставропольскому краю 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В рамках поездки глава государства посетил сельхозпредприятие «Рассвет» в Георгиевском городском округе. Здесь заложены яблоневые сады интенсивного типа с использованием отечественного посадочного материала.

Глава государства и премьер-министр побывали на площадках, увидели, как идет сбор урожая. Этой осенью здесь получат урожай яблок сортов «Голден Делишес», «Фуджик», «Гала», «Гренни Смит» и «Ред Чиф» — на общей площади 60 гектаров.

Глава государства также пообщался с сотрудниками хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Ставропольский край с рабочей поездкой 9 октября. Как ожидается, здесь он проведет совещание по вопросам развития АПК.

Добавим, что в Ставропольском крае сегодня насчитывается более 3,1 тыс. га интенсивных и суперинтенсивных садов. До конца этого года планируется заложить ещё 160 гектаров плодовых насаждений интенсивного типа. В СХП «Рассвет» яблоневые сады интенсивного и суперинтенсивного типа заложены на площади около 178 гектаров. Средняя урожайность составляет 40−50 тонн плодов с гектара.

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