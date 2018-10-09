Зорькин: Конституции России нужны точечные изменения

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин считает, что Конституция России нуждается в «точечных изменениях». Об этом он заявил в интервью «Российской газете», фрагмент которого был опубликован сегодня, 9 октября.

По словам Зорькина, в Конституции России есть определённые недостатки. В частности, в основном законе страны отсутствует должный баланс в системе сдержек и противовесов и наблюдается четкий крен в сторону исполнительной ветви власти.

Также Зорькин считает, что в Конституции недостаточно четко прописаны разграничения полномочий между президентом и правительством, нету четкости в определении статуса администрации президента и полномочий Генеральной прокуратуры.

«Конструкция ст. 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти (в том числе представительным органам государственной власти), в то время как органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации», — пояснил Зорькин.

Другой существенный недостаток действующей Конституции — это недостаточно четкое разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

При этом председатель Конституционного суда уверен, что для исправления всех этих недостатков не нужно создавать новую Конституцию, а вполне можно обойтись точечными изменениями действующей.

Зорькин отметил, что заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины так называемой «живой Конституции».

Содержание этой доктрины в том, чтобы не искажая суть правового смысла, заложенного в текст основного закона России, выявлять его актуальные значенияв контексте современных социально-правовых реалий.