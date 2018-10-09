В Еврокомиссии заявили о заслугах Юнкера в создании рабочих мест в Италии

Рим, , 16:26 — REGNUM За то время, что Жан-Клод Юнкер руководит Еврокомиссией, в Европе было создано 12 миллионов рабочих мест, из которых почти миллион — в Италии, заявил во вторник, 9 октября, пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шимас, передает Il Giornale.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что подлинными врагами Европы являются руководители Еврокомиссии, в том числе и Юнкер. В частности, Сальвини обвинил Юнкера в создании «атмосферы неуверенности» в Европе.

Подавляющее большинство тех рабочих мест, о которых говорят в Еврокомиссии, работники получают по временным контрактам. Число постоянных рабочих мест, напротив, снижается. Новое правительство Италии уже утвердило «декрет о достоинстве», который усложняет наём работников по временным контрактам и облегчает наём по постоянным.

Заявления Еврокомиссии о вкладе в развитие Италии в самой Италии восприняли иронически. Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила, что сторонники национальных суверенитетов в Европе очень благодарны Еврокомиссии — никто не сделал для повышения рейтинга евроскептиков больше, чем нынешнее руководство Еврокомиссии.

Читайте также: Сальвини отказался говорить о Юнкере: «Я разговариваю только с трезвыми»