В Киргизии разгорается очередной скандал вокруг проекта «Безопасный город»

Бишкек, , 16:26 — REGNUM Госкомитет информационных технологий и связи Киргизии подал в межрайонный суд иск с требованием отменить решение комиссии по жалобам департамента государственных закупок об аннулировании итогов аукциона по проекту «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба ГКИТиС.

В ведомстве утверждают, что «решение тендерной комиссии, признавшей победителем тендера российский «Концерн радиостроения ВЕГА», более чем объективное, взвешенное и справедливое».

ИА REGNUM напоминает, что в 4 сентября 2018 года Госкомитет информационных технологий и связи Киргизии провел тендер на приобретение услуг по проекту «Безопасный город», предусматривающий системы фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД и иных правонарушений. Победителем стала компания из России «Концерн радиостроения ВЕГА», предложившая наименьшую цену — по первому лоту 1 млрд 125 млн сомов (1,09 млрд рублей), по второму — 1 млрд 195 млн сомов (1,16 млрд рублей).

Впоследствии, 4 октября, комиссия по жалобам департамента государственных закупок при министерстве финансов Киргизии признала обоснованной жалобу другого участника аукциона — российской компании «Безопасность информационных систем», потребовавшей отменить итоги тендера.

«У компании «Вега» не подтвердились договоры, упомянутые в их гарантийных письмах. Концерн ранее не выполнял заказы на требуемые $9 млн (602,7 млн рублей) и не предоставил доказательства о достаточном опыте работы в сфере автоматического предоставления комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных техсредств», — говорится в решении комиссии.

Отметим, что ранее власти Киргизии неоднократно безуспешно пытались реализовать проект «Безопасный город». Этому помешала череда скандалов, связанных с перераспределением денег, которые будут поступать в виде штрафов от нарушителей ПДД. Та же участь постигла проект «Умный город», которым должны были заняться китайские корпорации «Beijing China Veterans Lingxin Capital Management» и «Huawei».