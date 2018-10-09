Эстония против возвращения российской делегации в ПАСЕ

Таллин, , 16:10 — REGNUM Эстонская делегация ПАСЕ выступает категорически против восстановления прав России в организации. Об этом сообщила канцелярия эстонского парламента Рийгикогу со ссылкой на членов делегации Марианну Микко, Андреса Херкеля и Яака Мадисона.

В Страсбурге, Франция, на этой неделе проходит общее заседание делегаций в ПАСЕ — Парламентская ассамблея Совета Европы. Главными темами обсуждения стали итоги выборов в Турции и изменение процедуры принятия решений в ассамблее, что подразумевает под собой рассмотрение вопроса об изменении правил оспаривания полномочий национальных делегаций, в том числе права голоса. Этот вопрос напрямую касается делегации России, лишенной права голоса и участия в заседаниях ПАСЕ.

По словам члена эстонской делегации Андреса Херкеля, в ПАСЕ предпринимается попытка облегчить правила и процедуры для возвращения российской делегации «с помощью манипулирования правилами и процедурами». Он выразил надежду, что большинство делегаций ПАСЕ сочтут такие действия неприемлемыми, заявив, что «Эстония определено проголосует против этого».

Однако у эстонской делегация могут возникнуть разногласия с коллегами, так например, глава Парламентской ассамблеи Лилиан Мори Паскье на открытии октябрьской сессии заявила о конструктивном настрое на диалог с Россией. По словам главы ПАСЕ, необходимо «вести конструктивный, открытый, честный диалог».

Глава ассамблеи напомнила о своей недавней встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая состоялась в Санкт-Петербурге на Втором евразийском женском форуме в конце сентября Тогда председатель верхней палаты российского парламента заявила главе ПАСЕ, что у Москвы назревает решение выйти из Совета Европы, так как в России «устали быть мальчиками и девочками для битья».

Как сообщало ИА REGNUM , 21 сентября председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушковзаявил, что в Совете Европы должны «со всей серьёзностью» отнестись к заявлению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности выхода России из организации.