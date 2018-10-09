Украина усиливает границу с Россией после взрыва на складах минобороны

Киев, , 16:09 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией и Белоруссией из-за взрывов на территории 6-го арсенала минобороны в районе поселка Дружба (Черниговская область). Об этом 9 октября информирует пресс-служба ГПСУ.

«Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Тщательно осуществляется обзорная работа в отношении транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на «зеленом» участке границы», — говорится в сообщении.

В свою очередь секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что состояние 6-го военного арсенала в районе поселка Дружба на момент визита туда членов комитета Верховной Рады было «ужасающим».

"Шестой арсенал был признан членами комитета наиболее уязвимым. Состояние этого арсенала было просто ужасающим», — сказал Винник в интервью изданию «Левый берег».

При этом он напомнил, что члены комитета также посетили 47-й арсенал командования сухопутных войск в Хмельницкой области, 222-ю центральную артиллерийскую базу боеприпасов в Черкасской области и 1322-ю артиллерийскую базу боеприпасов в Житомирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны. В результате происшествия жертв и раненых нет. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из возможной зоны поражения эвакуировали более 12 тыс. человек. В Черниговской облгосадминистрации заявили об эвакуации 30 населенных пунктов. Возможной причиной происшествия в СБУ называют диверсию.