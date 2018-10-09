Вторник, 9 Октября 2018 года
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Киев ищет причину своих бед в России: Радио REGNUM

Политика

Краткий обзор информационной картины дня на 17:00

Киев ищет причину своих бед в России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 октября 2018, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/731.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина – в огне, Крым бьёт рекорды: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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