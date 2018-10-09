Киев ищет причину своих бед в России: Радио REGNUM

Москва, 9 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Кремль отреагировал на новые заявления СМИ по «делу Скрипалей»;
- О комиссии высокого уровня между парламентами РФ и Азербайджана;
- В Киеве нашли «российский след» в пожаре под Черниговом;
- Населенные пункты вырастут за счет земель сельхозназначения;
- Рязанский бизнесмен уничтожил памятник ХVIII века.
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