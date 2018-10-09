На Ямале растёт число недовольных властью

Салехард, , 16:02 — REGNUM Главы муниципалитетов ЯНАО создадут аккаунты в социальных сетях, чтобы слышать проблемы населения. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал чиновников наладить тесную связь с жителями территорий и моментально реагировать на возникающие проблемы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Взаимодействие власти и населения стало одной из ключевых тем расширенного заседания Совета глав муниципалитетов 9 октября.

«Нужно самым серьезным образом относиться к опубликованию деклараций, вопросов, которые могут вызывать социальное напряжение», — цитирует «Красный Север» Дмитрия Артюхова.

Как отметила на заседании вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, в регионе растёт число недовольных местной властью: в 2016 году таких был 21% ямальцев, а в 2018 году уже 28%. Жители Ямала поднимают всё чаще темы благоустройства, дорог и состояния многоквартирных домов. Больше всего жалоб отмечается в Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Отметим, что сам глава ЯНАО создал официальный аккаунт в социальной сети Instagram 14 июля 2018 года.

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