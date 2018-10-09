Албания и ЕС заключили соглашение о совместном управлении границами

Тирана, , 15:56 — REGNUM Албания и Европейская служба пограничной и береговой охраны (Frontex) заключили договор о совместном управлении границами. Документ подписали еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос и главы МВД Албании и председательствующей в ЕС Австрии Фатмир Джафай и Герберт Кикл.

Целью соглашения заявлено улучшение контроля над внешними границами Европейского союза в контексте кризиса с нелегальными мигрантами. Согласно документу, Frontex сможет предпринимать меры по границам Албании и её соседей, а при согласии албанских властей действовать и на территории самой республики.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия осудила заявленные властями Албании и отделившегося от Сербии края Косово планы отменить контроль на общей границе с 2019 года и призвала Тирану и Приштину выполнять свои обязательства по корректному управлению границами в соответствии с соглашениями о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом.

Албания с 2014 года имеет статус страны — кандидата на вступление в ЕС. Для граждан Албании действует безвизовый режим для туристических поездок в Европейский союз.

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