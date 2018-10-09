В Нидерландах проведут акцию по сбору средств для помощи Индонезии

Джакарта, , 16:01 — REGNUM Посол Нидерландов в Индонезии Роб Свартбол заявил, что голландский народ проведет акции солидарности, чтобы помочь жертвам землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, сообщает Sindonews.

Посол отметил, что землетрясение и цунами в Центральном Сулавеси привлекли внимание правительства и голландской общины.

«В среду, 10 октября, в Нидерландах состоится национальный день солидарности, где многие мероприятия будут проводиться с целью сбора средств для восстановления Центрального Сулавеси. Студенты, компании, спортивные ассоциации будут спонсировать эту деятельность», — отметил посол.

По словам Роба Свартбола, голландские дети, например, будут делать и продавать торты соседям, а все собранные средства пойдут на восстановление и реконструкцию Центрального Сулавеси.

«Это хорошая инициатива, которая свидетельствует о тесной дружбе и солидарности между Нидерландами и Индонезией», — подчеркнул посол.

Напомним, Индонезия была голландской колонией с 1798 по 1942 год.