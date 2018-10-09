Гитлер одолел Ленина на выборах мэра перуанского городка

Юнгар, Перу, , 15:54 — REGNUM Гитлер выиграл выборы мэра городка Юнгар, расположенного на западе Перу, набрав 47,7% голосов, пишет газета ABC 8 октября.

Полное имя 37-летнего политика — Гитлер Гешлин Альба Санчес, это уже его вторая победа на выборах. Главным его соперником за симпатии избирателей стал Ленин Владимир. А если точнее, Ленин Владимир Родригес Вальверде.

Как рассказал победитель выборов в интервью Efe, своим именем он обязан отцу: «В 80-е годы иностранные имена звучали романтично, были модными. Вероятно, мой папа назвал меня Гитлером, не слишком понимая, чье имя это было».

По словам Гитлера Санчеса, после окончания средней школы он намеревался поменять имя, но в итоге решил его оставить.

Как сообщало ИА REGNUM, во всеобщих выборах в Бразилии 7 октября принимали участие кандидаты с «мультяшными» именами — Человек-Паук, Капитан Америка и другие. Высший избирательный суд Бразилии разрешает всем кандидатам, кроме претендентов на пост президента страны, использовать любые неоскорбительные псевдонимы.

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