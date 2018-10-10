Вся власть в США может оказаться в руках Трампа. Очень скоро

Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Отчаянная битва, длившаяся несколько месяцев вокруг назначения Бретта Каваны в Верховный суд США, завершилась победой Дональда Трампа и республиканцев. За месяц до важнейших выборов демократы проиграли своим противникам, — почему же ситуация сложилась именно так, а не иначе, и чего ждать дальше, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Выбранная демократами стратегия очернения противника, уже не раз в последние годы доказавшая свою эффективность, на сей раз дала осечку. Демократов подвела неспособность реально мобилизовать своих сторонников: несмотря на непрерывные акции протеста, длившиеся перед Капитолием последнюю неделю, число их участников не превышало нескольких сотен, — в то время как для успеха требовалось в тысячи раз больше, причем не в одном только Вашингтоне. Да, против Каваны говорили много — но активного и по-настоящему массового протеста не случилось. Даже с учетом задействования демократами всего арсенала информационной борьбы. Так смогут ли они теперь мобилизовать своих сторонников проголосовать за них 6 ноября? Или сенаторами и конгрессменами станут республиканцы?

Пока что всё идет к тому, что выборы демократы проиграют. В этом случае все три ветви власти (исполнительная, законодательная и судебная) окажутся в руках республиканцев и лично Трампа. Тогда США появится авторитетный, даже в некотором роде авторитарный лидер, имеющий полную поддержку судебной власти, своей — доминирующей! — партии, плюс обласканного им крупного национального бизнеса. И какова будет в такой сцене роль оппозиции?

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