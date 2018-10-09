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В городах Карагандинской области Казахстана планируют переименовать улицы

Политика

В Сарани улицу Комсомольскую планируется переименовать в Сарыаркинскую

Караганда, Казахстан, 9 октября 2018, 15:35 — REGNUM  Депутаты маслихата (совета) Карагандинской области Казахстана планируют переименовать улицы в городах Сарани и Каражале, сообщает 9 октября издание Ekaraganda.kz.

В Сарани улицу Комсомольскую планируется переименовать в Сарыаркинскую, в Каражале улицу Степную — в Кайнарскую. Депутаты поддержали данное решение единогласно. Для окончательного переименования решение необходимо согласовать с акиматом (администрацией) области.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутаты маслихата Семипалатинска (Семея) приняли решение о переименовании улицы Ленина в улицу «Мәнгілік Ел». Планируется также переименовать остров Полковничий.

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Политическая жизнь Казахстана
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