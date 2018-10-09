Польша по-новому подсчитает сумму репараций от Германии

Варшава, , 15:22 — REGNUM Новые методы подсчета потерь, понесенных Польшей во время Второй мировой войны, позволят предъявить Германии другую сумму репараций. Об этом заявил глава польского парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.

Он отметил, что работа над новым отчетом о военных потерях продолжается. Отчет 1947 года оценивал потери Варшавы в $50 млрд, что сегодня составляет около $850 млрд.

Однако сегодня нужны новые методы подсчета потерь, что отразится и на сумме требований, пояснил Мулярчик. Он добавил, что в вопросе репараций Берлин 70 лет прибегает к тактике «прятанья головы в песок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявляла, что ущерб польскому народу, причиненный Третьим Рейхом, «никак еще не был возмещен». При этом власти Германии считают вопрос выплаты репараций закрытым.

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