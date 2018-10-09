Украинская делегация устроила скандал в ПАСЕ

Страсбург, Франция, , 16:46 — REGNUM Представители Украины вывели из себя генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, сообщила вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко 9 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сергей Соболев (народный депутат Украины — ИА REGNUM ) напомнил страсбургским лицемерам, которые говорят, что парламенты и парламентская оппозиция не отвечают за действия Путина, что в Госдуме нет никакой оппозиции, и Госдума несёт полную ответственность за «аннексию» Крыма и войну в Донбассе, поскольку голосовала за это», — рассказала Ирина Геращенко.

Она, в свою очередь, вспомнила о «политзаключённом» Сенцове, которого российские тюремщики якобы угрожают кормить принудительно.

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»Алексей Гончаренко (народный депутат Украины — ИА REGNUM ) напомнил, что с русскими страшно садиться за один стол — могут отравить. Нужны костюмы химзащиты, которыми следует пользоваться тем, кто собирается открыть России дверь. Для наглядности он надел резиновые перчатки», — рассказала вице-спикер.

Речи представителей Украины вызвали резкую реакцию генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, сообщила Ирина Геращенко.

По её оценке, ПАСЕ разделилась 50 на 50 — половина выступает за возвращение России в организацию, а половина — против.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Украины в ПАСЕ Гончаренко во время своего выступления был в резиновых перчатках и объяснил это тем, что он «готовится к возвращению России в ПАСЕ». Он добавил, что в присуствии российских коллег «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки», намекая на инцидент в Солсбери.

Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье напомнила Гончаренко, что он находится «не на театральных подмостках».

«Так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно», — сказала она.

Напомним, Россия не горит желанием возобновлять своё участие в ПАСЕ. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отметил, что истеричное поведение украинской делегации всем заметно надоело.

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