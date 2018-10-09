Сергей Неверов: Межпарламентское сотрудничество – это инновация

Станислав Тарасов, , 15:21 — REGNUM

В турецкой Анталье проходит Совещание спикеров парламентов стран Евразии, участие в котором принимает делегация Государственной думы России во главе с Вячеславом Володиным. В составе делегации — вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. В интервью нашему агентству он прокомментировал ход межпарламентского сотрудничества.

: Сергей Иванович, как можно оценить значение такого форума, как Совещание спикеров парламентов стран Евразии?

Идут поиски новых переговорных площадок, принимаются инновационные решения, предпринимают попытки выйти на новые форматы. Даже если просто обратиться к простым цифрам, то видно следующее. В первом заседании Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Москве принимало участие 19 стран, сегодня в Анталье мы видим делегации из более чем 40 стран. Нас объединяет прежде всего озабоченность и единое понимание проблем региональной и общей безопасности, вопросы экологии, борьбы с терроризмом и киберпреступностью. И сейчас есть желание расширить круг традиционных площадок, на которых встречаются представители государственной власти — того, что есть, уже просто недостаточно. При том, что исполнительная власть, как и законодательная, обладают значительными ресурсами. Мы ищем варианты, осуществляем колоссальные усилия для того, чтобы нащупать точку опоры, которая может объединить интересы не просто одного-двух государств, а нескольких десятков, множества, имеющих общие проблемы и испытывающих общие угрозы.

: Действительно, как мы видим здесь, в Анталье, депутаты выступают с новаторскими решениями. Эксперты говорят, что такого рода документа пишутся одновременно и очень просто, и очень сложно…

Новатором все же выступает наш президент Владимир Владимирович Путин. Именно он обозначил необходимость появления таких переговорных площадок, на которых могли бы обсуждаться и разбираться серьезные проблемы. Давайте возьмем вопрос, о котором говорил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В своем выступлении на пленарном заседании Совещания спикеров парламентов стран Евразии он напомнил, что ранее главами государств была подписана Каспийская декларация. То есть правовой статус Каспийского моря установлен, а теперь наступает время ратификации актов парламентами всех стран этого региона. Нужно унифицировать профильное законодательство, чтобы на юридическом уровне полноценно обеспечить сотрудничество, иначе все провисает. Или вот еще. Володин выступил с предложением созвать конференцию по кибербезопасности. Можете представить себе ситуацию, когда сорок с лишним парламентов принимают решение о разработке основ законодательства по кибербезопасности. Это же не только общий понятийный аппарат, это и определение угроз, потенциального развития отрасли и так далее. Здесь тоже можно многое унифицировать. То есть идет поиск площадок, на которых мы можем работать, и, конечно, такая работа будет продолжаться в дальнейшем.

Анталья