Дело о покушении на Мадуро: оппозиция не верит в самоубийство задержанного

Каракас, , 15:27 — REGNUM Венесуэльская оппозиция отвергает версию самоубийства Фернандо Альбана, задержанного по подозрению в причастности к покушению на президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет газета ABC 9 октября.

Оппозиция потребовала прозрачного расследования и объяснений по поводу гибели Альбана, который согласно версии властей, покончил жизнь самоубийством. Альбан был одним из лидеров оппозиционной партии Primero Justicia. Партия считает, что оппозиционер был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, Фернандо Альбан был обнаружен мертвым после того, как отпросился в ванную комнату. Власти подозревали его в причастности к покушению на жизнь Николаса Мадуро, осуществленного 4 августа при помощи нагруженных взрывчаткой дронов.

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