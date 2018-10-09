Взрывы на арсенале ВСУ: на госгранице усилены меры безопасности

Ичня, Украина, , 15:18 — REGNUM После взрывов на 6-м арсенале вооружённых сил Украины в районе населенного пункта Ичня Черниговской области государственная пограничная служба усилила меры безопасности на украинской границе. Об этом говорится в сообщении ГПС Украины 9 октября.

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Почти 90 т боеприпасов грозят взорваться на горящих складах под Черниговом

«Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении погранслужбы.

Также ведётся тщательный досмотр транспортных средств, следующих через госграницу, увеличено количество пограничных нарядов на «зеленом» участке границы. Кроме того, в готовность к действиям приведены резервы ведомства, в том числе техника.

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По данным Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время эвакуация населения из опасной зоны продолжается. Недавно из села Августовка спасатели эвакуировали пятерых взрослых и двух детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на 6-м арсенале в Черниговской области Украины прогремел ночью 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы свыше 12 тыс. человек. Пока о пострадавших не сообщалось. В настоящее время на месте ЧП создан ликвидационный штаб. Воздушное пространство в радиусе 22 км над пылающими и взрывающимися военным складами закрыто, также прекращено железнодорожное и автосообщение. В настоящее время огнём охвачено до 10% территории арсенала. За последнее время было вывезено 50% боеприпасов крупного калибра.

Причины произошедшего устанавливаются. В генштабе вооружённых сил Украины допустили возможность диверсии.

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