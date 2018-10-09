Посольство РФ в Лондоне прокомментировало новые данные по «делу Скрипалей»

Лондон, , 15:09 — REGNUM Публикации в британских СМИ новых сведений об имени второго «подозреваемого» по «делу Скрипалей» следует рассматривать лишь как неофициальное проявление свободы общественной дискуссии. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

В российской дипмиссии подчеркнули, что даже британские правоохранители не намерены комментировать вбросы некоторых СМИ, согласно которым Александр Петров, подозреваемый Лондоном в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, оказался «военным врачом ГРУ» Александром Мишкиным.

Также в посольстве РФ отметили, что если дело будет и далее ограничиваться утечками в СМИ, то это лишь подтвердит «отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости».

Напомним, в русской службе BBC «выяснили», что подозреваемый Лондоном в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию гражданин РФ Александр Петров в 2010 году получил новый паспорт и сменил имя на Александра Мишкина.

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