Жириновский предложил «нестандартное» наказание Кокорину и Мамаеву

Москва, , 15:09 — REGNUM Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, учинивших драку в кафе, нужно отправить в Сирию. Такое «нестандартное наказание» предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает 9 октября телеграм-канал политика.

По словам Жириновского, отправлять спортсменов в тюрьму не нужно, это обернется потерей хороших игроков. Кокорину и Мамаеву нужно помочь «самовыразиться».

"Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол», — предложил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в одном из московских кафе произошла драка с участием нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева. По словам Дмитрия Пескова, «неприятные видеокадры» видели даже в Кремле.

Читайте также: Жириновский: СМИ не имели права писать о драке Кокорина и Мамаева

Читайте развитие сюжета: Миронов настаивает на наказании Кокорина и Мамаева