Минводы, Ставропольский край, , 15:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ставропольский край 9 октября. Об этом сообщили РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной программе визита, Владимир Путин совместно с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым проведет совещание, посвященное вопросам развития сельского хозяйства. Как сообщается, на совещании будут обсуждаться меры по реализации потенциала агропромышленного комплекса страны. Кроме того, президент побывает на сельхозпредприятии «Рассвет», которое специализируется на выращивании яблок.

Отметим, что 2018 год для сельхозотрасли Ставропольского края выдался не самым удачным. В регионе по сравнению с показателем прошлого года снизились объемы полученного урожая зерновых (8,1 млн тонн против 9,3 млн в 2017 году).

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