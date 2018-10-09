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Владимир Путин прибыл в Ставропольский край

Политика

Глава государства проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства

Владимир Путин прибыл в Ставропольский край
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин сходит с трапа самолёта в аэропорту Ставрополя

Минводы, Ставропольский край, 9 октября 2018, 15:06 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ставропольский край 9 октября. Об этом сообщили РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной программе визита, Владимир Путин совместно с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым проведет совещание, посвященное вопросам развития сельского хозяйства. Как сообщается, на совещании будут обсуждаться меры по реализации потенциала агропромышленного комплекса страны. Кроме того, президент побывает на сельхозпредприятии «Рассвет», которое специализируется на выращивании яблок.

Отметим, что 2018 год для сельхозотрасли Ставропольского края выдался не самым удачным. В регионе по сравнению с показателем прошлого года снизились объемы полученного урожая зерновых (8,1 млн тонн против 9,3 млн в 2017 году).

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Сельское хозяйство
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