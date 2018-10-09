В Семипалатинске решили избавиться от «идеологического прошлого»

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:17 — REGNUM В Казахстане республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование улицы Ленина в Семипалатинске (Семее) в «Мәнгілік Ел», а остров Полковничий в «Бейбітшілік аралы», сообщает 9 октября издание AltayNews.

В областном управлении по развитию языков считают, что новые названия улиц избавят город от «идеологического прошлого». Для окончательного переименования улиц необходимо получить одобрение маслихата (совета) Северо-Казахстанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября депутаты маслихата (совета) Зыряновского района Восточно-Казахстанской области приняли решение о переименовании района и города Зыряновска в Алтайский район и город Алтай.

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