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В Семипалатинске решили избавиться от «идеологического прошлого»

Политика

Будут переименованы улицы Ленина и остров Полковничий

В Семипалатинске решили избавиться от «идеологического прошлого»
Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия
Ампутация прошлого

Усть-Каменогорск, Казахстан, 9 октября 2018, 15:17 — REGNUM  В Казахстане республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование улицы Ленина в Семипалатинске (Семее) в «Мәнгілік Ел», а остров Полковничий в «Бейбітшілік аралы», сообщает 9 октября издание AltayNews.

В областном управлении по развитию языков считают, что новые названия улиц избавят город от «идеологического прошлого». Для окончательного переименования улиц необходимо получить одобрение маслихата (совета) Северо-Казахстанской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября депутаты маслихата (совета) Зыряновского района Восточно-Казахстанской области приняли решение о переименовании района и города Зыряновска в Алтайский район и город Алтай.

Читайте ранее в этом сюжете: Зыряновский район Восточно-Казахстанской области собирается стать Алтаем

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Политическая жизнь Казахстана
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