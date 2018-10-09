Министерство доходов и сборов ДНР полностью реорганизуют

Донецк, , 15:05 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью реорганизуют министерство доходов и сборов, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Лавренов, сообщает 9 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин выпустил указ, согласно которому структурные подразделения министерства, отвечающие за выполнение оперативных задач, были упразднены. Соответственно, теперь ведомство работает над созданием новой структуры.

Напомним, после гибели первого главы ДНР Александра Захарченко министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев, выписавшись из больницы, покинул ДНР. Тимофеева обвинили в злоупотреблении своими полномочиями и создали комиссию для расследования его преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР создали комиссию для расследования преступлений экс-министра доходов