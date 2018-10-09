Украинские военные провели тактические учения на Азовском море — видео

Киев, 9 октября 2018, 14:55 — REGNUM На побережье Азовского моря украинские военнослужащие провели тактические учения. Как уточняет 9 октября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, участие в манёврах приняли экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил страны.
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Военные усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожения надводных целей и морского десанта противника.
Видео опубликовано: Государственной пограничной службы Украины
Кроме того, в ходе учебных стрельб закрепили свои навыки снайперские группы и пулемётчики, а водители бронеавтомобилей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье. Отмечается, что особое внимание в ходе манёвров было уделено вопросам тактической медицины.
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«Совместные учения по отражению возможной агрессии с моря с поддержанием должного взаимодействия между подразделениями Объединенных сил будут продолжаться и в дальнейшем», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, учения Украины будут проходить с 9 по 12 октября.
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