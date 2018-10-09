«Движение 5 звёзд»: в Европарламенте нужна альтернатива левым и правым

Рим, , 14:52 — REGNUM Итальянское правящее «Движение 5 звезд» намерено участвовать в выборах в Европарламент, но не будет объединяться с правыми партиями, заявил во вторник, 9 октября, лидер движения, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.

Ди Майо отрицательно ответил на вопрос, рассматривает ли его партия возможность объединения усилий на европейских выборах с «Лигой» Маттео Сальвини, партнерами «Движения» по итальянской коалиции.

Марин Ле Пен и Виктор Орбан, с которыми Сальвини намерен координировать усилия — это правые политики, а «Движение» намерено сформировать в Европарламенте после выборов мая 2019 года альтернативу как правым, так и левым силам, отметил вице-премьер.

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