Украинский оппозиционер: «Кремлёвские агенты» все, кто говорит правду

Москва, , 15:24 — REGNUM Все, кто говорит правду о состоянии дел на Украине, получают ярлык «кремлевского агента», заявил 9 октября депутат Верховной рады Вадим Новинский («Оппозиционный блок») в эфире телеканала «Россия 1».

«Отношения между русским и украинским народами будут восстановлены. Любые войны заканчиваются, и чем быстрее мы сядем за стол переговоров, тем быстрее начнется диалог, тем лучше для всех сторон», — сказал он.

Новинский отметил, что не боится после этих слов быть названным «кремлевским агентом».

«Все, кто говорит правду о состоянии дел на Украине, они все «кремлевские агенты». Мне уже не привыкать к названиям, поэтому я не обращаю внимания никакого», — сообщил политик.

Разговор между депутатом и ведущей программы «60 минут» состоялся в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы, где проходит заседание без российской делегации.