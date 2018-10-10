Рейтинг папы Римского среди католиков-республиканцев США резко упал

Ватикан, , 07:05 — REGNUM Всего 30% американских католиков оценивают деятельность папы Римского Франциска на «хорошо» или «отлично», сообщает австрийский портал Kath.net с опорой на данные, которые предоставил аналитический центр Pew Research Center (США). Это на 24 процентных пункта меньше, чем в 2015 году, и на 14 меньше, чем в январе текущего года. Какова оценка деятельности понтифика и как изменились характеристики тех, кто его не поддерживает, рассказывает в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В январе позитивно относились к папе 82% католиков США, сейчас эта цифра снизилась до 70%, и примечательно, что при этом порядка 60% оценивают его работу по разрешению кризиса со злоупотреблениями клириков Католической церкви в США как «удовлетворительную» или даже «слабую». Данная негативная характеристика дается вдвое чаще с начала года, в особенности среди католиков молодого и пожилого возраста. Для сравнения, регулярно посещающие мессу молодые и пожилые католики в 2015 году давали «хорошую» или «отличную» оценку с частотой 67%, в то время как теперь — примерно треть.

Обращает на себя внимание снижение рейтинга папы среди католиков-республиканцев. В 2014 году в оценке его работы республиканцами и демократами не было разногласий, в январе 2018-го разница уже проявилась — позитивно оценивали деятельность папы 89% демократов и 79% республиканцев, а к настоящему моменту разрыв еще более увеличился: 83% из числа демократов и лишь 61% — из республиканцев.

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