Бавария выслала на Украину 11 просителей убежища

Мюнхен, Германия, , 14:55 — REGNUM Власти вольной немецкой земли Баварии выслали на Украину 11 просителей убежища, передает телеканал N-TV 9 октября.

Бавария оплатила чартерный рейс из Мюнхена в Киев, сообщил пресс-секретарь баварской службы по вопросам предоставления убежища и депортации. Высылка осуществлена властями Баварии и согласована с федеральным правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года власти Германии существенно увеличат финансирование земель для более успешной интеграции людей, признанных беженцами.

Читайте ранее в этом сюжете: Число депортаций из Германии в страны Магрибра выросло в 10 раз — Bild