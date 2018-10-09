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Бавария выслала на Украину 11 просителей убежища

Политика

Рейс до Киева был оплачен властями немецкой земли

Мюнхен, Германия, 9 октября 2018, 14:55 — REGNUM  Власти вольной немецкой земли Баварии выслали на Украину 11 просителей убежища, передает телеканал N-TV 9 октября.

Бавария оплатила чартерный рейс из Мюнхена в Киев, сообщил пресс-секретарь баварской службы по вопросам предоставления убежища и депортации. Высылка осуществлена властями Баварии и согласована с федеральным правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года власти Германии существенно увеличат финансирование земель для более успешной интеграции людей, признанных беженцами.

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Беженцы с Украины
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