Беглов выключил камеры, чтобы поговорить о терроризме и патриотизме

Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил в закрытом режиме обсудить с членами правительства города несколько наиболее важных, на его взгляд, вопросов. В связи с этим Беглов в разгар заседания в Смольном 9 октября попросил выключить камеры и прервать трансляцию в зал с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас с вами есть одна проблема серьезная», — начал Александр Беглов, после чего трансляцию попытались выключить. Однако попытки эти вышли неудачными, так как звук всё равно был доступен.

Несколько источников позднее подтвердили, что Беглов начал с того, что отметил большое количество работающих в Петербурге мигрантов из стран Средней Азии, которые имеют доступ к самым опасным объектам — теплоснабжению, газоснабжению и другим коммуникациям. В связи с террористической угрозой Смольному придется, видимо, пересматривать миграционную политику в городе.

Второй важной темой, о которой Александр Беглов уже упоминал неоднократно, стала молодежная политика.

«Нужно дать дорожку именно для молодежи. Организовать соответствующие движения», — обратился к коллегам Беглов. «Соберите муниципалитеты все, я готов прийти и выступить по этому вопросу. Вот под это дело готов находить любое финансирование. Нам нужно развивать это. Потому что это вопрос нашей безопасности, безопасности наших граждан», — добавил врио губернатора.

Ему сообщили, что в Смольном уже есть соответствующая концепция, и Беглову готовы ее представить. «Давайте концепцию», — согласился он, после чего попросил включить камеры, а любые записи, если они есть, уничтожить, в противном случае он «спросит» с чиновников.

Заметим, сегодня Александр Беглов уже совершенно публично заявлял, что грамотную молодежную политику он видит своей задачей номер один.

«Это наши наследники, наше будущее. Если мы сегодня не будем заниматься, ими займутся другие. Один из главных вызовов нашего времени — защита молодого поколения от управления извне. Иначе проблемы постучатся к каждому из нас в дом, к нашим детям, к нашим внукам», — сказал Беглов.

Напомним, первое под руководством Беглова заседание городского правительства было посвящено исполнению бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год и проекту бюджета на 2019 год.

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