Сергей Кузнецов вступил в должность мэра Новокузнецка

Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:39 — REGNUM Сергей Кузнецов сегодня, 9 октября, официально вступил в должность главы города Новокузнецка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На инаугурации главы Новокузнецка присутствовали губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, председатель Совета народных депутатов региона Вячеслав Петров, заместители губернатора, главы муниципальных образований, председатели областного и муниципального избиркомов, члены общественной палаты области и другие почётные гости.

Вначале мероприятия председатель муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа Лариса Упорова напомнила, что на выборах мэра города Сергей Кузнецов набрал 128 410 голосов или 69,8% от числа проголосовавших. После чего Кузнецов принёс присягу и получил удостоверение главы Новокузнецка.

В своём слове Сергей Кузнецов отметил, что Новокузнецк — уникальный город, и должность главы города является почётной миссией и огромнейшей ответственностью.

«Краткосрочный этап в стратегии Новокузнецка, одобренный губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым, по направлениям и объектам, сегодня четко сформулирован в городском плане мероприятий, который также входит в состав плана подготовки празднования 300-летия образования Кузбасса. И мы уже идём по выбранному пути и с него не свернём. Я уверен, новокузнечанам всё намеченное по плечу, а проблемы, которые будут возникать, мы все вместе преодолеем», — подчеркнул он.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, поздравляя Кузнецова со вступлением в должность, подчеркнул, что Новокузнецку отведена особая роль в истории Кузбасса и важное место в развитии области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новокузнецка прошли в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

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