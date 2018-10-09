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На Кавказе в 2018 году совершено вдвое меньше террористических преступлений

Политика

Силовики перекрывают каналы внешней поддержки боевиков

На Кавказе в 2018 году совершено вдвое меньше террористических преступлений
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Махачкала, 9 октября 2018, 14:29 — REGNUM  Число преступлений террористической направленности, совершенных в 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе, снизилось вдвое. Тем не менее угроза перенесения активности международных террористических организаций на территорию округа сохраняется. Об этом 9 октября в ходе выездного заседания Национального антитеррористического комитета в Махачкале заявил его глава, директор ФСБ Александр Бортников.

По его словам, такие серьезные успехи достигнуты в результате совместной работы правоохранительных органов и специальных служб по перекрытию каналов внешней поддержки боевиков, в результате чего произошло снижение пополнения бандподполья людскими и финансовыми ресурсами.

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Напомним, в ходе совещания Бортников также привел цифры, характеризующие борьбу с экстремизмом и терроризмом на Северном Кавказе в 2018 году. По его словам, в течение года на территории округа было предотвращено шесть терактов, уничтожено 50 боевиков. Кроме того, задержаны еще 63 боевика и 142 лица, оказывавшего им помощь.

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