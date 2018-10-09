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В Кремле прокомментировали новые заявления СМИ по «делу Скрипалей»

Политика

От «сведений» СМИ и общественных организаций Великобритании невозможно отталкиваться при обсуждении якобы выявленного «российского следа» в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля

Москва, 9 октября 2018, 14:29 — REGNUM  В Кремле отказались обсуждать инцидент в британском Солсбери на основании вбросов британских СМИ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, от «сведений» СМИ и общественных организаций Великобритании невозможно отталкиваться при обсуждении якобы выявленного «российского следа» в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

«Никакой информации по официальным каналам представлено не было и не предоставлено до сих пор. Оперировать информацией, которая поступает из СМИ, Кремль не может», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в британских СМИ появилась информация о том, что «подозреваемый» в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Александр Петров — «на самом деле» является военным врачом и полковником (может быть, и подполковником) ГРУ Александром Мишкиным.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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