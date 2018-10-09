Российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Индонезию

Джакарта, , 14:33 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Джакарте заявило, что Москва направила десятки тонн гуманитарной помощи жертвам землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, сообщает Sindonews.

Российский самолет прибыл 8 октября в Баликаплан, второй по значимости город Калимантана, расположенный на берегу Макасарского пролива, недалеко от Палу.

Россия предоставила генераторы, палатки, системы очистки воды, одеяла и другие вещи первой необходимости пострадавшим гражданам Индонезии.

«8 октября специальный самолет МЧС России доставил более 24 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения и цунами в центральной части Сулавеси», — говорится в заявлении российского посольства.

Напомним, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявило, что число погибших достигло 1948 человек. Более 74 тыс. граждан эвакуированы.