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Глава делегации Грузии надеется, что ПАСЕ продлит санкции против России

Политика

По мнению Тамар Чугошвили, принятие льготного для России решения нанесет вред ценностям и имиджу самой Парламентской ассамблеи

Тбилиси, 9 октября 2018, 14:24 — REGNUM  Первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили надеется, что ПАСЕ примет правильное решение и продлит санкции против России, так как Россия своих обязательств не выполняет. Как передает пресс-служба парламента Грузии, об этом Чугошвили заявила грузинским журналистам в Страсбурге, где проходит осенняя сессия ПАСЕ. Делегация Грузии во главе с первым вице-спикером парламента принимает участие в этой сессии.

«Вчера был очень напряженный день работы в комитетах. Политические группы готовились к сегодняшней дискуссии, которая пройдет в зале пленарных заседаний и будет касаться сохранения санкций в отношении России», — сообщила Тамар Чугошвили.

По ее словам, Россия стремится избавиться от санкций, не выполнив никаких обязательств. Особенный упор глава грузинской делегации делает на обязательствах России перед Грузией и подчеркивает, что их выполнение жизненно важно для самой Грузии. Среди этих обязательств России она назвала восстановление территориальной целостности Грузии и решение вопросов возвращения беженцев.

«Сегодня посмотрим, сколько окажется сторонников у России и сколько — у ценностей ПАСЕ. Принятие льготных для России решений без выполнения ею обязательств нанесет вред тем ценностям, ради которых была создана эта организация. И все прекрасно осознают это. Поэтому думаю, что сегодня Совет Европы примет правильное решение», — заявила Тамар Чугошвили.

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Российско-грузинские отношения
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