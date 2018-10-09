Коалиция севера и юга: правительство Италии поддерживают 62% граждан

Рим, , 14:17 — REGNUM Совокупный рейтинг двух правящих партий Италии, «Движения 5 звезд» и «Лиги», составляет 62,3%, сообщает во вторник, 9 октября, Corriere della Sera, ссылаясь на данные социологического опроса Ipsos.

В среднем в Италии «Лигу» Маттео Сальвини поддерживают 33,8% граждан, «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо — 28,5%. В сравнении с голосованием на выборах в парламент в марте 2018 года правящие партии увеличили свой совокупный рейтинг на 12%. При этом рейтинг «Лиги» вырос на 16,5%, то есть почти вдвое, а рейтинг «Движения» снизился на 4%.

«Лига» является самой популярной партией на севере страны. На северо-востоке, в том числе в Венеции, ее рейтинг достигает 48,4%, на северо-западе, в том числе в Милане и Турине — 43,2%.

«Движение» в свою очередь является самой популярной партией на юге страны. На Сицилии, Сардинии и в других южных регионах ее рейтинг составляет 42,9%, в центральной части страны, в том числе в Риме — 40,5%.

Две другие парламентские партии, Демократическая и «Вперед, Италия», набирают соответственно 17,1% и 7,8% голосов. Демократы, бывшая правящая партия, за полгода после выборов потеряли еще 1,6% своего рейтинга, партия Сильвио Берлускони — более 6%.